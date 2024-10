„Портал към подземния свят" създаде мъж, опитал да изпече пай

Л юбител пекар решил да изпробва кулинарните си умения, като направи пай за първи път, тъй като си мисли, че това е трудно. Но се оказало, че не е толкова лесно, колкото изглежда, а бълбукащият ужас, който излязъл от фурната му, остави интернет без думи.

Потребителят на Redditor с потребителско име SirSalmonCat и преди е пекъл хляб и това му се е отдавало, затова е искал да опита нещо различно, като направи пай от нулата. Тъй като обича боровинки и череши, той искал да ги добави и да направи пай със смесени плодове, като казва пред Newsweek, че „си е мислел, че ще е лесно“.

Докато приготвял пая, всичко изглеждало добре и самият процес бил донякъде релаксиращ. Той поставил творението си във фурната за 90 минути на 250 градуса, както било указано в рецептата, и зачакал със затаен дъх да види какво ще излезе от другата страна.

