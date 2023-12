Поради патентен спор: Apple Watch забранен в САЩ

З абранени са американските продажби на новия умен часовник Apple Watch, съобщи 9to5Mac.

Американската комисия по международна търговия (USITC) забрани на Apple да продава „умни часовници“ поради загубен патентен спор с Masimo. Спорът произтича от патенти, свързани с технология за откриване на нивата на насищане с кислород в кръвта. Отбелязва се, че президентът Джо Байдън може да наложи вето на решението преди 25 декември, но това все още не се е случило. Така от 25 декември продажбите на Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 в страната ще бъде забранени.

