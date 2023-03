„Най-странната рап битка в историята“ с участието на унгарския министър-председател Виктор Орбан възникна, благодарение на софтуера с изкуствен интелект (AI), ChatGPT, предаде „ E uronews “.

Дис тракът (от англ. Diss track, песен, чиято основна цел е да омаловажи или обиди друг човек или група -бел- ред.) не е дело на политически ангажирана група, или на някое ренегатско хип-хоп формирование, а по-изненадващо на член на Европейския парламент от Германия, Даниел Фройнд.

Самият Фройнд не е автор на текста, разбира се. Зеленият евродепутат се обърна към услугите на чатбота с AI, който доминира в медиите в момента, ChatGPT и го помоли да напише рап песен за корупцията в Унгария.

Получил е следния текст:

Той е запълвал съдилищата, затрупвал пресата,

Уверявал се е, че критиците му остават мълчаливи.

Използвал е публични средства, за да пълни собствените си джобове.

Време е да го призовем, нека започнем този разговор.

От футболни клубове до луксозни замъци

Империята на Орбан е изградена върху мошеничества и измами.

Време е да почистим, време е да се борим.

Няма да отстъпим, докато Орбан не изчезне от полезрението ни

Този авторски текст, направен от чатбота, със сигурност не може да се сравнява лирически с тези на известни хип-хоп текстописци, но не може и да се отрече, че ChatGPT успява да отбележи някои от главните теми, когато става дума за предполагаемата корупция в Унгария. Някои от твърденията съвпадат с опасенията на Европейската комисия относно върховенството на закона.

Politics usually gets a bad rap, but the Hungarian Prime Minister has found himself at the centre of an especially weird exchange 👀 https://t.co/DllATa5sMQ