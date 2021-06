Показаха официалния плакат на 74-ия фестивал в Кан

С лед като избра Аниес Варда за официалния плакат на изданието си през 2019 г., 74-ият кинофестивал в Кан ще почете по същия начин американския режисьор Спайк Лий, който тази година е председател на журито, предаде Франс прес.

За целта организаторите са решили да представят Лий като персонаж, който той изиграва в първия си пълнометражен филм "She's Gotta Have It" от 1986 г.

