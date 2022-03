Почина кънтри певецът Джеф Карсън

С ред най-големите му хитове са "Yeah Buddy", "Not On Your Love" и "The Car"

Кънтри певецът Джеф Карсън почина на 58-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес, като цитира негов представител.

Jeff Carson dead: Country singer dies aged 58 after heart attack | https://t.co/WGL8DXgC0P — Gillian McKeith (@GillianMcKeith) March 29, 2022

Смъртта на изпълнителя е настъпила в резултат на инфаркт. Той е починал в болница във Франклин, щата Тенеси.

Сред най-големите му хитове са "Yeah Buddy", "Not On Your Love" и "The Car", за чийто видеоклип печели първата си награда от американската Академия за кънтри музика.

Country music singer and songwriter Jeff Carson, who scored hits with "Not On Your Love" and "The Car" before becoming a police officer, has died in Tennessee, his publicist said. Carson was 58. https://t.co/x0PIIyYWwn — CBS Mornings (@CBSMornings) March 29, 2022

В кариерата си Джеф Карсън има 14 сингъла, влезли в класацията на авторитетното списание "Билборд".

Той реши да се оттегли от музиката, за да стане полицай във Франклин. През 2019 г. обаче се върна към музиката и пусна песента "God Save The World".

Джеф Карсън работеше по подготовката на нов албум, обяви неговият представител Джеръми Уестби.