Изпълнителката Биби Рекса се оплака, че дизайнери са отказали да ѝ ушият тоалет за предстоящите награди "Грами".

Звездата публикува изявление в социалните мрежи, в което обяснява, че причината за отказа са размерите ѝ.

29-годишната певица носи размер 8 и изглежда това се оказва проблем за някои дизайнери.

"Ако не харесват стила или музиката ми, това е едно. Но да кажеш, че не можеш да облечеш някого, защото не е с размерите на манекенка. Насърчавайте жените да обичат телата си, вместо да ги карате да се чувстват по-малко значими заради размерите си", призова Рекса в профилите си в Инстаграм и в Туитър, където има над осем млн. последователи.

"Малко или голямо, моето дупе размер 8 ще отиде на "Грамите", заяви изпълнителката на хита I got you.

Im sorry, I had to get this off my chest. If you don’t like my fashion style or my music that’s one thing. But don’t say you can’t dress someone that isn’t a runway size. We are beautiful any size! Small or large! Anddddd My size 8 ass is still going to the Grammys. #LOVEYOURBODY pic.twitter.com/0nqdjXf0Dw