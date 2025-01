Мелани Мартинес под обстрел: Книжката за оцветяване, която разпали дебат за насилие над деца (СНИМКИ/ВИДЕО)

К нигата на певицата Мелани Мартинес „Cry Baby Coloring Cook“ предизвика оживен дебат в социалните медии, като противниците ѝ твърдят, че тя насърчава насилието над деца.

Певицата и авторка на песни стана известна през 2012 г., след като участва в третия сезон на телевизионното шоу за таланти. Подписвайки договор с Atlantic Records, тя издава дебютния си сингъл „Dollhouse“.

През 2015 г. следва дебютният студиен албум на Мартинес „Cry Baby“, който е сертифициран с двойна платина. Успехът на албума е задвижен от хитови сингли като „Pity Party“, „Mrs. Potato Head“ и „Soap“.

През годините Мартинес - която издаде и албумите K-12 (2019 г.) и Portals (2023 г.) - стана известна с това, че поставя силен акцент върху визуалния си стил. По време на възхода си към славата тя възприема кукленски вид, допълнен с рокли тип „baby doll“.

През последните дни 29-годишната Мартинес се превърна в обект на разговори в TikTok заради нейния албум Cry Baby Coloring Cook, който беше издаден в края на 2016 г. и служи като допълнение към първия ѝ албум.

Какво е изобразено в „Cry Baby Coloring Book“ на Мелани Мартинес?

На корицата на книгата е изобразено разплакано младо момиче на кутия с различни по цвят пастели.

„Оцветявайте всяка страница, докато измислената героиня на Мелани Мартинес - Cry Baby - ви води на пътешествие, за да се чувствате по-комфортно в кожата си“, се казва в рекламния текст.

Вътре изображенията разказват историята на героинята Cry Baby, която е свързана с албума.

На едно сложно нарисувано изображение е изобразено дете във вана със сапун в устата, а на друго - вълк, който държи главната героиня на книгата под едната си лапа.

Героят Cry Baby е описан като фантастична версия на Мартинес, когато е била малко дете. Мартинес е заявила, че преживяванията, през които преминава Cry Baby, са разкрасени версии на собствените ѝ преживявания, с изключение на момента, в който героинята е отвлечена и впоследствие убива нападателя си.

В интервю за списание The Untitled Magazine, публикувано през януари 2016 г., родената в Ню Йорк Мартинес споделя мислите си за албума Cry Baby.

„Албумът в общи линии е книга с разкази“, казва тя пред изданието.

„Героинята е приказната ми версия. В песента има някои неща, които очевидно никога не биха ми се случили, като например да бъда отвлечена, да избягам и да отровя някого с мляко и бисквити. Но това е приказна версия на живота ми“, разказва Мартинес.

Какво казват феновете на Мартинес

Потребителят на TikTok @sadboygumart провокира спора във видео, което е събрало повече от 7,5 милиона гледания.

В клипа създателят на съдържание говори за твърденията, че книгата съдържа CSAM (материали, свързани със сексуално насилие над деца).

След като разгледа снимките, той каза: „Не мисля, че всички са лоши, но има поне две, а може би и три, които са наистина странни.”

Междувременно фен акаунтът на Мартинес @portalsbabytm се включи в същата платформа, за да сподели видео, в което се показват страници от книжката за оцветяване.

