Когато на 7 имаш по-големи доходи от родителите си: Пет от най-богатите деца в YouTube

В платформата YouTube не е нужно да сте този с най-много последователи , за да печелите луди пари. Не е необходимо и да правите някакви екстремни неща, за да го постигнете.

Достатъчно е да сте на 7 години и да имате канал, посветен на това да вадите играчки от кутията им и да играете с тях с баща си, докато майка ви го снима на видео.

В ерата на интернет и социалните мрежи децата започват да снимат влогове от най-ранна възраст. Някои от тях постигат невероятен успех в YouTube и си осигуряват невъобразимо големи доходи, с които цялото семейство може преспокойно да живее до края на дните си.

Ето кои са едни от най-богатите деца, които са придобили популярност чрез видеоклиповете си в платформата YouTube:

1. Раян Каджи

In human years, Ryan Kaji is 10. In YouTube views, he’s 48,597,844,873. If, in our digital age, a person’s life can be measured by their online footprint, Ryan’s is the size of a brachiosaur’s, which, as a lot of Ryan’s fans know, is gargantuan https://t.co/kTPxYFOL1B — TIME (@TIME) November 12, 2021

Раян Каджи е 10-годишно момче, което е отбелязало печалба от 27 милиона долара през изминалата година. Със своя основен канал в YouTube - Ryan's World, непълнолетният притежава повече от 31 милиона абонати и широка гама от продукти и играчки, които се продават в големи хипермаркети като Target и Walmart.

2. Настя

📊🔥 Fastest Growing YouTube Channels Week 18 of 2022 (Subscribers Gained May 2-8)



- Bad Bunny got a boost after releasing a new album

- Like Nastya seems to be getting a huge boost from the YouTube Kids algorithm pic.twitter.com/LiOgqiRK6t — YT Battles 📊 (@pwnyygaming) May 12, 2022

В горната част на списъка с детски инфлуенсъри е Анастасия Радзинская, по-известна като Настя. Осемгодишното момиче от Русия е родено с церебрална парализа.

За да документират процеса по възстановяването ѝ, родителите започнали да записват поредица от видеоклипове, които по-късно публикували в YouTube, за да ги видят семейството и приятелите им. Първите видеоклипове са излъчени през 2016 г. и с годините са добили страшна популярност. В момента каналът Like Nastya, в който се показва живота на непълнолетното момиче, има повече от 87,5 милиона абонати. Настя е отбелязала приходи от 28 милиона долара през 2021 г.

3. Евън Моана

Евън от YouTube канала EvanTubeHD е 16-годишно момче, което е стартирало канала си и е добил популярност като оценител на играчки. В момента публикува смешни видеоклипове с най-различни теми.

Meet Evan Moana, a YouTube sensation w/ millions of followers across multiple channels. Producing content on gaming, pop culture, music &movies, Evan is thriving as a young entrepreneur. You can be too! #SpotlightOnYoungEntrepreneurs #moguld #youcandoithttps://t.co/bSbYVcb8vE pic.twitter.com/pEy7tSZS83 — Mogul’d (@moguld4kids) April 28, 2022

Известен със своята харизма и забавни изражения на лицето, Евън участва в ново видео всяка седмица. Той има над 7 милиона абонати. Хлапето дори управлява още два канала в YouTube - EvanTubeRaw и EvanTubeGaming

4. Мила Стауфър и Ема Стауфър

Тези малки момичета станаха популярни преди няколко години, след като публикуваха видео в акаунта на майка си в Instagram. Мила и Ема са близначки и техните забавни клипове обиколиха света. След като първо завладяха Instagram, те в крайна сметка създадоха свой собствен канал в YouTube. Въпреки че акаунтът им има по-малко от 1 милион абонати, някои от видеоклиповете им имат милиони гледания.

Мила и Ема се появяват във видеоклипове, където показват уроци по гримиране и коментират теми като храна, гаджета, стрес и бъдещи амбиции, а парадоксът е, че го правят с бебешките си гласове. Те изглеждат наистина смешни, тъй като малките деца водят разговори като възрастни.

5. Евърли Роуз

Вече струваща над 2 милиона американски долара, тази очарователна малка дама е фен на модата и е известна със своите видеоклипове, в които показва различни трикове, разопакова пратки с дрехи и коментира темата за храненето. С близо 4 милиона абонати, тя работи в тясно сътрудничество с родителите си и също така е модел за колекцията Kardashian Kids.

