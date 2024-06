Падащи зъби, некроза и стъклени кости: Историята на радиевите момичета

И мало е времена, когато радиоактивният радий се добавя в паста за зъби, околоочни кремове, гримове – дори към питейната вода.

Преди да бъде установено колко опасен е елементът за човека.

Това е драматичната история на жените, станали известни като "радиевите момичета".

Избухването на Първата световна война води до разпространението на ръчни часовници за мъже. Преди войната ръчните часовници обикновено са запазена територия за жените – повече използвани като бижута, отколкото часовници – докато мъжете обикновено използват джобни часовници, потапя ни в епохата Science Museum Group.

Джобните часовници обаче не са практични за използване в битка, така че губят популярността си по време на войната. Ръчните часовници стават толкова важни, че Британското военно министерство ги раздава на войниците.

Да можеш да имаш достъп и да гледаш часовниците в тъмните окопи е жизненоважно. Това води до ключова иновация: светещи циферблати и стрелки.

Създадена е специална боя, която свети в тъмното. Изработена е от цинков сулфид и радий.

Радий 226 е елемент, открит от Пиер и Мари Кюри през 1898 г. Като радиоактивен елемент, той произвежда радиация. Радиацията се причинява от разпадането на атомите и се предлага в три основни форми: алфа, бета и гама.

Радият като сам по себе си не е луминисцентен. Обаче, цинковият сулфид – фосфоресциращ елемент– излъчва светлина, когато е изложен на радиация.

Откриването на радия е последвано бързо от употребата му в медицината. Ранните лечения на рак са използвали радий 226 за премахване на тумори. Когато лъчите преминават през човек, това предизвиква йонизация - когато радиацията премахва електрони от атомите, превръщайки ги в положително заредени йони.

Това нарушава химичното равновесие на клетката и може да причини клетъчна смърт. Клетките, които се делят бързо, като раковите тумори, се повлияват от това с по-бърза скорост, така че се елиминират, преди здравите клетки да бъдат увредени.

В допълнение към употребата му в медицината, радият се използва широко в промишлеността. Радиевите ръчни часовници първоначално се произвеждат за военна употреба, но практичността им ги превръща в цивилен потребителски артикул.

Часовниците се правят от група млади жени, които стават известни като „радиевите момичета“.

Те са наети да нанасят луминисцентна боя върху циферблатите на часовници от 1917 г. в три фабрики в Ориндж, Ню Джърси - Отава, Илинойс; и Уотърбъри, Кънектикът.

Тези фабрики са били собственост съответно на Радиевата корпорация на САЩ (USRC), Radium Dial Company и Waterbury Clock Company.

Материалите и методите на приложение зависят от вида на рисувания циферблат. Работниците, които работят върху метални циферблати, използват стилуси (бел.ред. писец) за нанасяне на смес на маслена основа,.

Радиевите момичета рисуват хартиени циферблати, така че те са използвали четки с камилска козина, за да нанесат боя на водна основа. За да нарисуват сложните цифри върху циферблатите на часовниците, жените са насърчавани да притискат четката между устните си, за да оформят фина точка, преди да я потопят в боята. Всеки път, когато това се прави, се поглъща малко количество радий.

Радиевите момичета и техните работодатели първоначално не се притесняват от допира си с елемента. По това време е имало малко научно разбиране за опасностите, породени от радиоактивността на радия, докладва Science Museum Group.

До началото на двадесети век радият присъства в множество търговски лекарства, тоници и козметика. Той е рекламиран пред обществеността като средство за насърчаване на доброто здраве, което може да подобри енергийните нива, да лекува болести и да увеличи красотата. Радият се появява в пасти за зъби, околоочни кремове, гримове – дори се добавя към питейната вода.

Шефовете им многократно казват на служителките, че радият е полезен за здравето им. Те излизат от работа, поръсена с ослепителен радий до корсетите си, а някои дори го използват, за да боядисват ноктите и зъбите си за зловеща светеща усмивка.

Радиевите момичета са сред първите 5% от жените по заплата и печелят средно по $20 на седмица. Доходоносната им кариера обаче в крайна сметка не води до добър живот.

Болести

От 1921 г. многобройни художници на циферблати в Ориндж започват да се оплакват от странни заболявания. Зъбите ги болят и накрая падат. Получената дупка на мястото, където е бил зъбът, не зараства и се образуват абсцеси.

Много от тях развиват тежка анемия. Костите им стават крехки. В един момент настъпва и некроза на челюстта; техните костни и тъканни клетки са лишени от кръв и умрат. Без да знаят, радиевите момичета страдат от ефектите на радиационно отравяне.

През 1922 г. настъпва първият смъртен случай. Амелия Магиа е рисувала циферблати в продължение на четири години между 1917-1921 г. Тя е само на 25, когато почива.

В дните преди смъртта й нейният зъболекар успя да повдигне и отстрани цялата й долна челюст на ръка.

Смъртта на Хелън Куинлан, 21, и Ирен Рудолф, 22, настъпва през следващата година. Те са работили в компаниите за циферблати в продължение на 20 месеца и 2 години и половина.

Към 1924 г. младите жени и техните лекари започват да подозират, че мистериозните им заболявания са професионални по произход. Те информират отделите по здравеопазване и труда за своите опасения и въпреки провеждането на три държавни разследвания, не са предприети никакви действия.

Радиевите момичета се обръщат към Лигата на потребителите, група за реформи, представляваща работнички, които се опитват да се застъпят за тях, но също са игнорирани.

Радиевата корпорация на САЩ

Работодателят на рисуващите циферблати от Ню Джърси, United States Radium Corporation, отказа да поеме каквато и да е отговорност за техните заболявания и настоява, че радият е напълно безвреден и техните заболявания не са професионални. USRC твърди, че жените страдат от сифилис, силно стигматизирана инфекция, предавана по полов път. Компанията твърди това, за да омаловажи показанията на жените и да ги накара да мълчат.

През март 1924 г. компанията провежда тайно вътрешно разследване, ръководено от лекаря от Харвард Сесил Дринкър. Разследването приключва през юни, като Дринкър информира компанията, че радият е вероятната причина за заболяванията на служителите и препоръчва някои предпазни мерки.

Президентът на компанията отхвърля констатациите и докладът на Дринкър е незабавно разрушен. USRC представя фалшив доклад до отдела по труда с фалшифицирани резултати, които ги оневиняват във връзка с болестите на жените. Тяхната измама не излиза наяве до август 1925 г.

Тъй като много водещи радиеви учени имат инвестиции в компании за радий, те не са склонни да разкрият опасните странични ефекти. Учените са знаели от 1914 г., че радият може да причини анемия и кожни изгаряния, нещо, което още Мари Кюри открива.

По-късно по време на съдебния процес е разкрито, че учените и ръководството на UNRC са взели значителни предпазни мерки, за да се защитят себе си от ефектите на радиацията, но не са направили нищо, за да защитят своите служители.

Медицински доказателства

Към средата на 20-те години на миналия век има нарастващи медицински доказателства, доказващи връзката между радия и некрозата на челюстта. Доклад на лекарите Харисън Мартланд и Джоузеф Кнеф разкрива високи нива на радиоактивност при изследванията на живи рисувачи на циферблати и след аутопсията на една от починалите жени,Сара Карлоу Мейлефер. Тази забележителна работа изрично свързва рисуването на циферблати с отравянето с радий.

Радият, погълнат от жените, се вгражда в костите им и се натрупва с течение на времето, превръщайки се в източник на йонизиращо лъчение в тялото. Този вътрешен източник на радиация постепенно убива здравите клетки и в крайна сметка унищожава техния костен мозък и кръвни клетки, кулминирайки в ужасяващите симптоми, които радиевите момичета изпитват.

Съдебна битка

През 1927 г. пет оцелели радиеви момичета(Катрин Шауб, Грейс Фрайър, Куинта Магия Макдоналд, Албина Магия Ларис и Една Хъсман) завеждат дело срещу бившия си работодател. Необходими са им две години, за да намерят адвокат, готов да ги представлява срещу индустриалния радиев комплекс.

До началото на процеса през 1928 г. и петте жени са твърде болни, за да вдигнат ръце, за да положат клетва. Две жени са приковани към леглото, а една друга не може да се изправи без шина.

Страхувайки се, че няма да оцелеят в продължителен процес, жените и техните адвокати взеха решение да уредят случая извън съда през юни 1928 г. Всяко радиево момиче получи 10 000 долара обезщетение и 600 долара годишно до края на живота си. Всички техни правни и медицински сметки трябва да бъдат платени от компанията. Уловката е, че USRC не поемат никаква правна отговорност.

Наследство

Случаят на радиевите момичта води до по-безопасни работни практики за работниците в радиевата индустрия. Допирането на четката до устните е забранено и са въведени предпазни средства за всички работници.

Въпреки че радият е бил използван в светещи циферблати до 60-те години на миналия век, тези бързи и лесни промени означават, че няма повече случаи на отравяне с радий сред тези, които рисуват циферблатите.

Съвременните луминисцентни часовници вече не се произвеждат с помощта на радий, тъй като вече има по-малко опасни материали на наше разположение, съобщава Science Museum Group.

Медийното внимание, отделено на случая от 1928 г. и случаите на рисувачи на циферблати в Отава и Уотърбъри през 30-те години на миналия век, доведоха до общественото осъзнаване на опасностите от радия.

Въведено е законодателство за ограничаване на търговските радиеви продукти и за признаване на отравянето с радий като компенсируема професионална болест.

Оцелелите рисувачи на циферблати бяха тествани в продължение на десетилетия през целия двадесети век, допринасяйки за научните познания за дългосрочните ефекти от излагането на радий.

Болката и смъртта на радиевите момичета бяха напълно избегваеми. Само с няколко прости мерки за безопасност животът им можеше да бъде пощаден.

Смята се, че радият е отговорен за смъртта на общо 112 рисувачи на циферблати. Това лъчисто светещо вещество все още седи в костите им, които продължават да светят отвъд гроба.

