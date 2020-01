Откъде тръгна новината за 4-дневната работна седмица във Финландия

Вероятно сте чули... Премиерът на Финландия предложи радикални промени.

Революция във Финландия, 6-часов работен ден, 4 -дневна седмица

"34-годишната Сана Марин, обяви планове за въвеждане на четиридневна седмица", написа Guardian, под изявлението, че Марин е "обещала" кратка работна седмица.

"Новият министър-председател на Финландия призовава за четиридневна работна седмица", посочва пък Independent.

Британският търговски телевизионен канал ITV написа, че "Министър-председателят на Финландия се обявява за четиридневна работна седмица и шестчасов работен ден".

Междувременно в Daily Mail, който има милиони читатели ежедневно, пусна заглавието "Финландия ще въведе четиридневна работна седмица и шест-часови дни по планове, изготвени от 34-годишния премиер Сана Марин".

Историята обаче не е ограничена само до медиите в Обединеното кралство. В продължение на 12 часа в понеделник, тя се завъртя и в уебсайт на белгийски медии. Както и беше една от темите по време на ирландска радио програма. Новината бе публикувана и в Австралия, Индия и САЩ.

И не е истина.

Многобройни правителствени източници посочват за "News Now Finland", че подобни предложения изобщо не са включени в политическата програма на финландското правителство.

Откъде всъщност започна тази фалшива новина? И как дезинформацията се разпространи толкова бързо?

Още през август 2019 г. някои висши социалдемократически политици и партийни активисти се събират в Турку, на югозападния бряг на Финландия, за събитие, което отбеляза 120-годишнината на организацията.

Времето било топло, напитките се леели, а духовият оркестър на Асоциацията на работниците в Турку - блестял в алените си блейзери. Свирил традиционни мелодии, докато гостите пеели заедно, пише "News Now Finland".

Чаровна финландка се превръща в най-младия премиер в света

След като тогавашният премиер Анти Рин произнася реч, дошло време и за панелна дискусия. Участниците включвали Сана Марин, по това време министър на транспорта, Тити Тупурайнен, министър по европейските въпроси, Вил Скинари, министър на развитието и търговията, както и Анти Рьонхолм, партиен секретар на СДП. Те седели под балдахин на малка повдигната сцена, с гърнен фикус и някои банери на SDP за украса. Модератор задавал въпроси. Цялото събитие било по-скоро празнуване на историята на партията, а не формулиране на политика. Която така или иначе вече била залегнала в правителствената програма на Рин само два месеца по-рано.

В един момент, по време на дискусията, в съзнанието на Сана Марин изплувала идеята, че производителността на Финландия може да бъде по-добра при 4-дневна работна седмица или 6-часов работен ден. Но никога не е предлагала и двете.

В Twitter Марин също отбелязва, че целта на партията на СДП е да се намали работното време, но категорично посочва, че това никога не е било официална правителствена политика.

Коментарът получи известно скромно медийно внимание във Финландия, но новинарският цикъл скоро продължи напред.

Да проследим все пак как се разпространява фалшивата новина

На 16 декември 2019 г., четири месеца след събитието в Турку, австрийският информационен бюлетин Контраст започна с историята.

Журналистката Патриша Хубер цитира премиера Марин. "4-дневна седмица и 6-часов работен ден. Защо това не трябва да бъде следващата ни стъпка? Осем часа наистина ли са последната истина? Мисля, че хората заслужават да прекарат повече време със семейството си, любимите хора, хобитата си и други аспекти от живота си, като културата. Това може да бъде следващата стъпка в професионалния ни живот".

Това е основният цитат, който почти съвпада с това, което Марин казва и финландските медии цитират по онова време.

Следващият път, когато историята претърпява развитие, е на 2 януари 2020 г. Тогава базираният в Брюксел вестник "Нова Европа" публикува статия на журналистката Зои Дидили, чието заглавие гласи "Финландският премиер Марин призовава за 4-седмичен и 6-часов работен ден в страната".

Прави впечатление, че това е инициатива, обявена след като Марин стана премиер с встъпителния параграф „Сана Марин, новият министър-председател на Финландия от началото на декември призова за въвеждане на гъвкав работен график в страната, който ще предвижда 4-дневен седмица и 6-часов работен ден. “

В това изречение се заблуждава няколко неща и макар да се позовава на събитието в Турку на СДП, всъщност не цитира Марин, който казва, че трябва да има четиридневна седмица или шестчасови дни и рамкира целия контекст, сякаш това е нова инициатива, откакто Марин стана премиер.

Тази статия изглежда е предизвикала други истории, най-вече в британската преса, които цитират коментарите на Марин за хората, които си заслужават да прекарат повече време със семействата си, но не предлагат никакъв контекст или времева линия за оригиналната информация.

Как трябва да реагира правителството на фалшивите новини?

Това определено не е от най-опасните фалшиви новини, но начинът, по който е била подбрана информацията, както и това, че не е била проверена от толкова достоверни медии, е притеснително.

"Ако дадена фалшива новина се окаже опасна, то тогава незабавно трябва да бъдат предприети съответните мерки. Винаги обаче трябва да имаме предвид, че тя вероятно ще пътува по-бързо от истината", казва Фъргюс Бел, изпълнителен директор на Fathm, консултант за новинарската индустрия със специфичен фокус върху противодействието на дезинформацията в медиите.

Санна Марин, която е на 34 години, стана най-младият държавен глава в света. В правителството на Финландия освен нея има още 4 жени, три от които са на възраст под 35 години.

В момента във Финландия е нормално да се работи по осем часа на ден, пет дни в седмицата. Но от 1996 г. финландските работници имат право да започнат или да приключат работния ден съответно три часа по-късно или по-рано.

