Откриха нов вид миниатюрна сова

Н ов вид миниатюрна сова Otus bikegila е открит на остров Принсипи, част от Демократична република Сао Томе и Принсипи, на западното крайбрежие на Централна Африка, съобщиха "Скай нюз" и "Сайънс нюз".

Учени от Националния природонаучен музей на Испания и от Музея за естествена история и науки на университета на Порту са проучили задълбочено и са описали новия вид.

