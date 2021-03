Откриха непокътнат шоколад, поръчан от кралица Виктория

Ш околад на 121 години от партида, поръчана от кралица Виктория за британските войски в Южна Африка, беше намерен в оригиналната си метална кутия на тавана на английско имение, съобщи Ройтерс.

Шоколадът е принадлежал на английски аристократ, участвал във Втората бурска война - сър Хенри Едуард Пастън-Бедингфийлд.

Намерен е в калъфа за шлема му в наследствения му дом - 500-годишния Оксбърг хол в Норфолк, Източна Англия.

