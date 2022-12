Откриха ключова причина за загубата на обоняние след COVID-19

И зследователски екип от Университета Дюк, Харвардския университет и Калифорнийския университет идентифицира ключова причина за загубата на обоняние при постковидния синдром. Учените смятат, че причината е дълготрайна имунна атака върху клетките на обонятелните нерви. Резултатите от работата са описани в списанието Science Translational Medicine.

Един от характерните симптоми на COVID-19 е загубата на обоняние. В същото време при някои хора тази функция се възстановява в рамките на една до две седмици след острата фаза, докато при други това не се случва.

Екипът анализира епителни проби от носната кухина, получени от 24 биопсии на девет пациенти, страдащи от дългосрочна загуба на обоняние. Авторите на изследването откриват инфилтрация (проникване в необичайна среда) на Т клетки, отговорни за възпалителния отговор в обонятелния епител. Този патологичен процес продължава дори при липса на вируса в тялото.

