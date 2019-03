#HappyBirthday #ConstantinBrancusi 👌🏻 #Brancusi 02.19.1876 🇷🇴🇫🇷♒️ #simplicity #essence of #flying #simplifying #Rodin #pupil then #inspired by #primitiveArts, #purifying #smoothing #Lacolonnesansfin #theendlesscolumn #Coloanafărăsfârșit #Coloanainfinitului 1938 #romania #modernArt #AbstractArt

A post shared by N Haya Laloum (@nathllm) on Feb 19, 2017 at 12:29am PST