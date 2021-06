Обявиха състава на журито на кинофестивала в Кан

А ктьорът Сон Кан-хо, превъплътил се в образа на бащата в южнокорейската социална сатира "Паразит", певицата Милен Фармер и сенегалско-френската режисьорка Мати Диоп влизат в състава на преобладаващо дамското жури на кинофестивала в Кан, председател на което е американският режисьор Спайк Лий, предаде Франс прес.

Журито, което ще изгледа 24-те филма в конкурсната програма, включва пет жени и четирима мъже "от пет континента и от седем националности", се посочва в направеното от организаторите изявление.

Съставът на журито е последното голямо съобщение, очаквано от киноманите преди началото на фестивала, който се открива на 6 юли и ще продължи до 17 юли. Филмът, с който ще бъде закрита проявата, все още не е обявен.

Журито ще избере наследника на социалната сатира "Паразит" на режисьора Джун-Хо, коронясана през 2019 г. по време на последното издание на фестивала, проведено преди коронавирусната пандемия.

Бащата от "Паразит" - актьорът Сон Кан-хо, е част от състава на журито, което включва също французина Таар Раим, получил международна слава благодарение на ролята си във филма "Пророк" на Жак Одиар.

Сега Раим си проправя път към Холивуд с драмата "Мавританецът", в която си партнира с Джоди Фостър. Фостър ще бъде удостоена с почетна награда "Златна палма" на кинофестивала в Кан.

Сънародничката на Таар Раим, актрисата и режисьорка Мелани Лоран, която също не е непознато име в Холивуд, е част от журито. Тя е сърежисьор със Сирил Дион на филма "Утре" ("Demain"), посветен на околната среда - една от каузите, популяризирани от фестивала тази година.

Мелани Лоран не е единствената актриса в състава на журито, която се изявява зад камера - американката Маги Джиленхол, прочула се с ролята си в "Черният рицар", понастоящем работи над режисьорския си дебют.

Що се отнася до режисьорите, журито включва бразилеца Клебер Мендонса Фильо, отличен в Кан през 2019 г., както и австрийката Джесика Хауснер и французойката от сенегалски произход Мати Диоп, чийто дебютен филм "Атлантик" получи Голямата наградата на фестивала преди две години.

Журито допълва родената в Квебек певица Милен Фармер - неделима част от света на киното, който винаги я е очаровал и присъства в нейните клипове.

🏆 2nd #Cannes2021 guest of honor: Marco Bellocchio will present MARX CAN WAIT at #CannesPremière, will meet the audience at #RendezVousWith and will receive an Honorary Palme d'or during the Closing Ceremony!

More info ► https://t.co/dF99oQtpPB pic.twitter.com/wU49KOcTgg