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Новата програма за компенсации за тока: Достатъчна ли е за бизнеса?

3 ноември 2026, 13:00
Новата програма за компенсации за тока: Достатъчна ли е за бизнеса?
Източник: Istock

П рез септември беше въведена нова програма за компенсации на небитови потребители на електроенергия. Тя обхваща електроенергията, потребена в периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. Въпреки че мярката цели да осигури глътка въздух за компанията в условията на динамичен енергиен пазар, нейните нови механизми може да наложат коренна промяна на начина, по който бизнесът трябва да планира разходите си.

Основната разлика спрямо предишните държавни мерки е, че компенсациите вече няма да се приспадат автоматично от месечните фактури. Новата схема предвижда базова стойност от 122,71 евро/MWh (без ДДС). В края на 10-месечния период ще бъде изчислена средната цена за базов товар на борсата (БНЕБ) и ако тя надхвърля базовата стойност, бизнесите ще могат да получат подкрепа в размер на до 80% от разликата Важно е да се уточни, че реалният размер ще зависи от условията на програмата, включително индивидуалната среднопретеглена цена на клиента, определения процент и наличния бюджет във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Изключение е предвидено за месеците, в които средната борсова цена надхвърли 180 евро/MWh. Тогава бизнесът може да получи текуща компенсация чрез доставчика си в размер на 80% от разликата над този праг. Изплатените суми впоследствие се отчитат при окончателното изчисляване на подкрепата.

Експертите: Компенсацията не замества доброто планиране

Енергийните експерти от компанията за търговия с електроенергия TOKI обаче са на мнение, че бизнесът не бива да разчита на компенсациите като на основен инструмент за планиране на сметките си. Според тях текущите разходи за електроенергия трябва да се планират без да се разчита на основната компенсация, чийто окончателен размер ще стане известен след края на периода

Поради тази причина от TOKI подчертават, че мярката за подкрепа не е достатъчна, за да гарантира финансова предвидимост на бизнеса. Те смятат, че ключът към управлението на разходите се крие не в очакването на субсидии, а в избора на правилен договор, съобразен с профила на потребление на конкретното предприятие.

Прагматичният подход: Как бизнесът да поеме контрол над сметката си за ток

За да ограничи излагането си на ценови колебания, всяка компания трябва да направи информиран избор между фиксирана и борсово обвързана цена на електроенергията. Според TOKI решението зависи от това дали бизнесът има възможност гъвкаво да измества потреблението си в по-евтините часове, или графикът му на работа е твърдо определен от нуждите на клиентите.

Кога фиксираната цена е по-добрият избор?

За бизнеси, при които услугата се предоставя на място и в строго определени часове, планируемостта е от решаващо значение. Добра илюстрация за това е един фризьорски салон. Собственикът на такъв обект не може да адаптира графика си спрямо почасовите колебания на борсата – той не може да отложи сушенето на косата на клиент с 15 или 30 минути само защото в конкретния час токът на пазара е по-скъп. За подобни услуги фиксираната цена осигурява стабилност на себестойността и предвидимост на разходите.

За кого е подходящ договорът с динамична (борсова) цена?

При производства, логистични бази или бизнеси, които имат възможност да преместят част от енергоемките си процеси (например нощни смени или зареждане на оборудване) в часове с по-ниски цени, борсово обвързаният договор може да донесе значителни икономии.

Освен стандартните ценови модели, бизнесите могат да разгледат и възможност за договаряне на електроенергия от възобновяеми източници. Чрез иновативни модели като „Сподели енергия“, търговецът на електроенергия TOKI свързва бизнес потребители с производители на зелена енергия, като предлага фиксирана цена за договорената електроенергия и условия, съобразени с профила на потребление. Моделът е особено подходящ за компании, които търсят дългосрочна предвидимост и устойчив начин на снабдяване.

Важни детайли, на които фирмите да обърнат внимание:

При голяма част от по-малките бизнеси се използва т.нар. Стандартизиран Товаров Профил (СТП). Това е предварително определен модел, чрез който общото потребление на обекта се разпределя във времето за нуждите на електроенергийния пазар.

При такъв начин на отчитане преместването на дадена дейност в часове с по-ниски борсови цени може да не се отрази пряко върху цената във фактурата. Затова е важно бизнесът да провери дали договорът използва реалния му профил на потребление или стандартизирано разпределение.

Един подробен анализ като първа стъпка ще позволи на всеки добър мениджър да познава добре енергийния профил на компанията си и така да избере онзи начин на ценообразуване, който ще му помогне да се защити срещу пазарните изненади.

Източник: TOKI    
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