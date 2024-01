Никол Шерцингер дебютира на Бродуей в мюзикъла "Булевардът на залеза"

П евицата, танцьорка и актриса Никол Шерцингер, прочулата се с групата "Пусикет долс", ще дебютира на Бродуей в мюзикъла "Булевардът на залеза" на Андрю Лойд Уебър, съобщи Мюзик нюз.

45-годишната изпълнителка ще се завърне в ролята на Норма Дезмънд в бродуейската постановка на мюзикъла, режисирана от Джейми Лойд.

