"Непознатата дъщеря" спечели награда "Независим дух" за най-добър филм

"Непознатата дъщеря" на режисьорката Маги Джиленхол спечели приза за най-добър филм на 37-ите годишни награди "Независим дух", съобщи Асошиейтед прес.

Церемонията, водена от актьорите Ник Оферман и Меган Мълали, тази година се състоя обичайно в огромна палатка край плажа в Санта Моника. Тя беше излъчвана по Ей Ем Си и Ай Еф Си. Това е небрежният двойник на някои от по-традиционните раздавания на филмови награди. "Ако не спечелите, можете просто да влезете в океана", каза Оферман.

Освен за най-добър филм, Маги Джиленхол взе отличията за най-добър режисьор и за най-добър сценарий за адаптацията на романа на Елена Феранте "Непознатата дъщеря". През сълзи Джиленхол каза, че повече от всичко вярва в любовта. Тя засипа с похвали екипа си. "Вие бяхте първите хора, които ми казаха, че съм режисьор", каза Джиленхол, която дебютира зад камера с "Непознатата дъщеря". Тя благодари за подкрепата и на стрийминг платформата Нетфликс.

Японската продукция "Карай колата ми", която е номинирана за награда "Оскар", взе отличието за най-добър чуждестранен филм на церемонията в Санта Моника.

Призът за най-добър актьор спечели Саймън Рекс за ролята си на бивша порнозвезда във филма "Червената ракета" на Шон Бейкър.

Тейлър Пейдж пък беше наградена за най-добра актриса за участието си в "Зола".

