„Най-ревнивата жена в света“ подлага съпруга си на детектор на лъжата всеки ден

В ъв връзките ревността може да доведе до значителни жертви, като например отказ от вечерно излизане с приятели или постоянно уверяване в чувствата си.

Несигурността и ревността са обичайни за много хора.

Въпреки това една 52-годишна жена от Англия, Деби Ууд, си е спечелила злощастната слава на „най-ревнивата жена в света“. Чудите се защо? Ами Деби винаги се е чувствала несигурна и от съображения за сигурност е проверявала имейлите, банковите сметки и телефона на съпруга си Стив.

Започнала да изисква от него да се подлага на тест с детектор на лъжата всеки път, когато се връщал у дома, както съобщава Daily Mail. Любовната история на двойката започва през 2011 г. във Фейсбук, където общ приятел ги свързва.

За пръв път тя влезе в новинарските заглавия след телевизионно интервю през 2015 г., в което Деб призна за проблемите и поведението си.

„Знаех, че ни е писано да бъдем двойка, когато споделихме първата си целувка под Лондонския мост. Не исках да се влюбвам отново след последната си връзка, но Стив открадна сърцето ми“, споделя Деби пред Daily Mail.

Скоро обаче разстоянието се превръща в пречка за двойката и това ги кара да планират да се преместят заедно. Въпреки това съмненията на Деби започват да се появяват, когато тя открива, че Стив се е срещал с друга жена по времето, когато са се свързали за първи път. Въпреки обяснението на Стив, че не ги е смятал за сериозна двойка поради разстоянието, Деби се усъмнява в способността му да остане верен.

Когато връзката им се задълбочава и в крайна сметка заживяват заедно, несигурността и ревността на Деби се засилват. За да се увери във верността на Стив, тя предприела крайни мерки, като например инсталиране на защитни филтри за деца на лаптопа му. Поведението на Деби ескалира, когато тя решава да закупи онлайн тест с детектор на лъжата, който да прилага към Стив всеки ден и всеки път, когато той напуска къщата, убедена, че това е единственият начин да потвърди неговата вярност.

Debbi Wood was nicknamed by the media as “The Most Jealous Woman in the World”. She and her husband have a peculiar routine. But she has her reasons. https://t.co/KajlvxQgAg pic.twitter.com/xWCAUUwRtC