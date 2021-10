Мъж построи въртяща се къща, за да угоди на жена си (ВИДЕО)

З а да угоди на съпругата си, която непрекъснато е искала промени в интериора, мъж от Босна и Херцеговина построил въртяща се къща.

Въртящата се сграда позволява да се наблюдава изгряващото слънце в един момент и минувачите - в следващия.

"Уморих се от нейните оплаквания и честото обновяване на нашата семейна къща и казах: Ще ти построя въртяща се къща, за да можеш да я завърташ, както желаеш", каза 72-годишният Воин Кушич пред Ройтерс, застанал пред нова къща, която привлича вниманието на посетителите.

Разположена в плодородна равнина в Северна Босна в близост до град Сърбац, Република Сръбска в Босна и Херцеговина, къщата се върти около 7-метрова ос, с изглед към царевичните ниви и земеделските земи, които се превръщат в гори и реката с желаната скорост.

"Къщата може да направи пълен кръг за 24 часа, когато е на най-ниска скорост, докато при най -бързото въртене може да направи пълен кръг за 22 секунди", каза Кушич.

Съпругата му не пожела да коментира новата къща.

