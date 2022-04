Мъж е осъден на 10 години затвор за смъртта на Мак Милър

М ъж, който призна, че е снабдил дилъра, продал на рапъра Мак Милър наркотиците, причинили смъртта му, беше осъден на над 10 години затвор, предаде Асошиейтед прес.

Тридесет и девет годишният Райън Майкъл Рийвис се призна за виновен миналата година по едно единствено обвинение в разпространение на мощния опиоид фентанил.

Рийвис съзнателно е доставял фалшиви хапчета оксикодон, съдържащи фентанил, на съобвиняемия Камерън Джеймс Петит, на 30 години, от Лос Анджелис, съгласно споразумението за признаване на вина. Според прокурорите Петит е продал хапчетата и други наркотици на Милър, който два дни по-късно е взел фаталната свръхдоза.

