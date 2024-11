Музикант превръща скелета на чичо си в китара, а причината за това ще ви изненада

Ю тубър открива уникален и болезнен начин да запази чичо си близо до себе си след смъртта. Музикантът от Тампа, който в YouTube се подвизава под името „Prince Midnight“, е създал китара, използвайки костите на починалия си чичо, който го запознал с рок музиката. Сантиментът обаче може да не е единствената причина за това. Твърди се, че идеята му хрумнала, след като за семейството му станало твърде скъпо да продължава да плаща за съхранението на костите в гробището.

В един от видеоклиповете, които Принс Миднайт публикува в канала си в YouTube, където се вижда как той използва скелета като китара, той пише: „Скелетът принадлежеше на моя любим чичо Филип, който почина през 90-те години. В резултат на поредица от събития останките му бяха репатрирани в САЩ от Гърция и се оказаха в мое владение. Приживе той беше метълхед и китарист, а сега продължава да троши и в смъртта си!“

