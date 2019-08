Монашеството - най-високата чест в бирманското семейство. Разбирането на мианмарската душа не може да бъде пълно без разбиране за будистката духовност. В Мианмар има хиляди будистки паметници - храмове, манастири и ступи. Мианмарците ходят до храма ежедневно и вярват, че актът на даване ще им спечели заслуги и кармична награда в будистката вяра. Вероятният брой монаси в Мианмар е близо 500 000. Повече по темата гледайте в епизода на "Без багаж", тази неделя от 13 ч. по Diema. Photo credit:@bezbagaj . . #myanmar #budah #religion #culture #traditions #traditional #travel

