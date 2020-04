Мнението на Джъстин Тимбърлейк за отглеждане на деца по време на пандемия разгневи всички

Д жъстин Тимбърлейк и съпругата му Джесика Бийл са семейство от 2012 г., а плод на любовта им е 5-годишния им син Силас.

Певецът бе гост от разстояние на радиопредаването "Hits1", където разказва за живота в изолация. На въпроса как се той и жена му се справят с грижите за детето им, Джъстин Тимбърлейк отговори:

“You guys have one kid and millions of dollars, I’m going to lose it." https://t.co/6BUm4obzo6