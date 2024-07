Невероятно! Индонезиец откри, че съпругата му е мъж 12 дни след сватбата

Н аскоро индонезиец преживя шока на живота си, след като откри, че съпругата му, с която живее от 12 дни, е мъж, маскиран като жена. Според South China Morning Post 26-годишният мъж научил, че съпругата му Адинда Канза е жена близо две седмици след сключването на брак.

Твърди се, че съпругът, който използва псевдонима AK, се е запознал с бъдещата си булка в платформа на социална медия през 2023 г. и след като си допаднали, решили да се срещнат лично. АК казва, че 26-годишната Адинда винаги е носела традиционно мюсюлманско облекло, което е покривало цялото ѝ лице, когато са се запознали. Първоначално обаче той не се притеснявал от никаба и го възприемал като знак за нейната преданост към исляма.

​(Видеото е архивно: Как се справя с дискриминацията транссексуален журналист в Индия)

В крайна сметка двамата се влюбили и решили да се оженят. Адинда казала на АК, че няма семейство, което да присъства на сватбата, затова двойката избрала скромна церемония в дома на АК на 12 април.

Indonesian Man Shocked To Discover Wife's True Gender After Year-Long Relationship



The crossdresser dressed as a woman, wearing a niqab to cover his head and face.



Read the full story here:https://t.co/xrwrLgRGeC