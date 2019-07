З а първи път, откакто стана ясно, че Леонардо ди Каприо има връзка с 22-годишната актриса и модел Камила Мороне, тя коментира разликата в годините. Разбира се, задочно, тъй като все още и двамата не са признали за отношенията си официално.

Макар че бяха заедно на филмовия фестивал в Кан през май (припомнете си във видеото горе), а наскоро се заговори, че имат сериозни намерения един към друг, нито холивудската звезда, нито Мороне разкриват повече за взаимоотношенията си.

Любопитен факт обаче, който изглежда вълнува хората, е голямата разлика във възрастта им - и моделът стана обект на нападки за това.

В Инстаграм профила си Камила Мороне сподели снимка на Лорън Бекол и Хъмфри Богарт (бел. ред. Той е актьор, а тя - модел и актриса. Женят се през май 1945 г. Богарт е по-голям от нея с 25 години. Двамата остават заедно до смъртта му през 1957 г.).

"Любов като тази", това написа гаджето на 44-годишния Ди Каприо в социалната мрежа под две снимки на известната двойка от миналия век.

Много хора уловиха намека на Морони и коментираха връзката ѝ с носителя на "Оскар".

"Остават ти няколко години преди да те зареже. Стягай си багажа", гласи един от коментарите под публикацията на модела.

"Не мога да повярвам каква глупачка е щом публикува такова нещо. Очевидно прави сравнение с нея и Лео", пише друг недоброжелател. Някои пък направиха точни прогнози, че Ди Каприо ще зареже Мороне, когато тя навърши 25 г., имайки предвид, че всичките му гаджета са по-млади.

A post shared by modamagazinn 🖤 (@modamagazinn2) on May 26, 2019 at 12:23am PDT

Камила Мороне отговори на нападките и обидите по свой адрес.

Тя коментира, че не може да повярва колко лоши са хората.

"Надявам се тези хора да се научат да живеят с по-малко омраза и да насочат времето и интересите си другаде. Защото когато живееш без да мразиш, се чувстваш по-добре", каза Мороне.

Leonardo DiCaprio’s girlfriend Camila Morrone responded directly to those mocking their relationship on her IG Story: “I just hope on this Friday that people learn to live with a little less hatred.” pic.twitter.com/gAI1GgveMA