Младите хора са нещастни - това е проблем, който тревожи учените

Н а мнозина от нас са казвали, че гимназиалните години са били най-хубавите дни в живота ни. Но според нов работен документ на професора от университета Дартмут Дейвид Бланшфлауър и колегите му това вече не е така - и предишната неизбежна „U-образна крива“ на благосъстоянието сега е по-скоро борба нагоре към щастието.

„Съществува литература с поне 600 публикувани статии, които показват, че щастието има U-образна форма във възрастта и, обратно, че нещастието има "гърбица" във възрастта. В различни набори от данни и мерки констатацията за ниската степен на щастие в средата на живота се повтаря постоянно“, пише Бланшфлауър миналия месец в статия относно резултатите.

„Но вече не. Сега младите възрастни (средно) са най-малко щастливите хора. Нещастието сега намалява с възрастта, а щастието се увеличава с възрастта - и тази промяна изглежда е започнала около 2017 г. Хората в преклонна възраст са по-щастливи от младите“, продължава той.

Young People Are Now So Unhappy That They've Changed A Fundamental Pattern Of Lifehttps://t.co/Qkhm71uert