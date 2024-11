Мистериозен сигнал, чут минути преди най-мощното изригване, регистрирано някога

У чените са идентифицирали мистериозен сигнал, който се е появил само няколко минути преди най-мощната експлозия в съвременността - изригването на вулкан в Тихия океан.

Когато през 2022 г. подводният вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай избухва, той изпуска енергийния еквивалент на 61 мегатона тротил или земетресение с магнитуд 8,4.

Екип от Японския институт за изследване на земетресенията открива „сеизмична вълна“, създадена преди този взрив, която е била освободена, когато малка част от океанското дъно се е срутила в близост до вулкана.

Това предизвиква вибрации на морското дъно, които са засечени от отдалечени станции за наблюдение 15 минути преди изригването.

В проучването се обяснява, че тази пукнатина в стените на вулкана Тонга е позволила на морската вода и магмата да се смесят в зоната между морското дъно и подземната магмена камера, което в крайна сметка е предизвикало масивното изригване на „парата“.

La toute puissance de l'éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai dans l'archipède des Tsonga ici capturé depuis l'espace par un satellite météorologique pic.twitter.com/y4utprPVd0 — Théo Drieu - Balade Mentale (@BaladeMentale) January 15, 2022

Много изригвания са предшествани от сеизмична активност - казва Такуро Хориучи, студент вулканолог в Токийския университет, който е водещ автор на изследването.

Но Хориучи отбеляза, че най-често „тези сеизмични сигнали са едва доловими и се засичат само в радиус от няколко километра от вулкана“.

Екипът се надява, че поуките, извлечени от работата им, един ден ще помогнат за внедряването на „такъв вид анализ в реално време“ за спасителите преди бъдеща вулканична активност.

Когато на 15 януари 2022 г. в южната част на Тихия океан изригва Хунга Тонга-Хунга Хаапай, а учените се учудват, че звуковите вълни от историческата му подводна детонация могат да бъдат засечени чак в Аляска, на разстояние 9 977 км.

🇹🇴 #Tonga



This is one of the most impressive hydromagmatic eruptions I've seen of the Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. The explosion comprises basaltic rock fragments and steam, and can reach substantial heights.pic.twitter.com/Ii8mqIfRDq — Xy5Z89🇩🇪🇪🇺 (@Xy5Z89) January 2, 2022

Във въздуха са изстреляни около 58 000 олимпийски плувни басейна с водни пари, които предизвикаха светкавични бури и цунами във водната следа на вулкана Тонга.

Тогава изследователите отбелязаха, че сравнението с прочутата експлозия на индонезийския вулкан Кракатау от 1883 г. поставя взрива в Тонга в надпреварата за най-силната експлозия, регистрирана някога от съвременното геофизично оборудване.

Познавайки сеизмичната активност, която протича при изригване на вулкани, екипът разглежда данните от две станции за мониторинг на земетресения на островите Фиджи и Футуна, разположени на повече от 750 км.

Те откриват признаци на вълни на Рейли - вибрации, които се засичат само от уредите.

Тонга изригва в 16:47 ч. местно време, а вълните се появяват в 16:32 ч., точно 15 минути преди това.

This HUGE volcanic eruption was captured by two different satellites on January 15, 2022. 🌋 Hunga Tonga–Hunga Haʻapai is a submarine volcano located in the Pacific Ocean 🌊🌍pic.twitter.com/T0adjKmuig — HOW THINGS WORK (@HowThingsWork_) January 21, 2023

Въпреки огромното разстояние, вълните на Рейли „доминират“ в честотния диапазон 0,03-0,1 херца (Hz), пишат те, като дават показания (по амплитуда), сравними със земетресение с магнитуд 4,9.

Но земетресението, причинено от самото изригване на вулкана, е било още по-силно.

Разликата във времето на пристигане на вълната на Рейли между двете станции съответства на тази на земетресението с магнитуд М5,8 по време на изригването - пише екипът в своето изследване, публикувано този месец в Geophysical Research Letters, списание със свободен достъп на Американския геофизичен съюз.

Друг ключов набор от информация, който им е помогнал да изготвят прогнозен модел за взривното събитие на този подводен вулкан, идва от сателитните гравитационни данни.

Данните са събрани чрез сателити, които непрекъснато измерват разстоянието помежду си с помощта на микровълнови инструменти за измерване на разстоянието, като показател за гравитационното привличане на Земята върху тяхната маса.

The eruption of the 🌋 Hunga Tonga–Hunga Haʻapai 🇹🇴, in January 2022 was the most powerful since #Krakatau 🇮🇩 in 1883 and generated a #Tsunami with waves of up to 20 meters high.



Proactive action by the government of #Tonga and its people saved many lives!#TsunamiDay pic.twitter.com/qzcvxPPD5J — UNDRR (@UNDRR) November 5, 2022

Те твърдят, че събитието в Тонга може би е известно като „калдерообразуващо изригване“, при което се изхвърля толкова много магма, че областите над магмения резервоар се срутват.

„Наблюдавани са много малко калдерообразуващи изригвания, а още по-малко са свидетелите на калдерообразуващи изригвания в океана“, твърди д-р Мие Ичихара, вулканолог от Токийския университет и съавтор на новото проучване.

"Това дава един сценарий за процесите, водещи до образуване на калдери" - отбелязва д-р Ичихара в изявление за пресата, - "но не бих казал, че това е единственият сценарий".

🇹🇴 🌋 Gran explosión del Hunga Tonga-Hunga Ha'Apai ocurrió cerca de las 04:00 UTC, causando un tsunami dañino para el archipiélago de #Tonga, la alerta de tsunami está en curso para todo el territorio incluyendo #Samoa 🇼🇸 y #Fiyi 🇫🇯



🛰 Captura infrarroja del Himawari-8 pic.twitter.com/9QEuOcC7sm — EarthQuakesTime (@EarthQuakesTime) January 15, 2022

В новото си проучване те съобщават, че „проникването на магма, магмен газ и морска вода“ в пукнатина в земната кора по стената на калдерата на вулкана Тонга може да е довело до налягане на парата, „взаимодействие между магма и вода, предизвикало изригването“.

В предишно изследване на „водопровода“ на вулкана Тонга са използвани тези гравитационни данни, за да се определи „кръгово разпределение на материал с ниска плътност“ около вулкана, което те интерпретират като „пръстеновидно разкъсване“ около стените на калдерата, пише екипът.

Д-р Ичихара изрази надежда, че един ден всички тези разнородни сензори ще могат да се използват, за да се улесни предвиждането и безопасното реагиране на потенциално фаталната активност на подводните вулкани.

Ранното предупреждение е много важно за смекчаване на последиците от бедствия - каза той. „Островните вулкани могат да предизвикат цунами, което представлява значителна опасност".

