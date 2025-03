Меган vs. Гуинет: Коя ще бъде новата кралица на лайфстайла?

Г уинет Полтроу отново бе обвинена, че се подиграва с Меган Маркъл във видео в Instagram, докато продължава "битката за короната на лайфстайл кралицата в САЩ".

За разлика от Меган, Гуинет се появи без грим, облечена в раирана пижама, докато приготвяше закуска у дома. 52-годишната основателка на Goop публикува клип в социалните мрежи, в който готви кифлички, бекон и яйца в собствената си кухня. Това видео се появи малко след премиерата на "With Love, Meghan" в Netflix – проект, в който херцогинята на Съсекс наема кухня, за да готви и посреща гости.

Една от детайлите, които привлякоха вниманието на зрителите, беше музикалният фон на видеото на Полтроу – песента This Will Be (An Everlasting Love) на Натали Коул, използвана и в шоуто на Меган.

Освен това, Гуинет демонстрира чаша с монограм, наподобяваща тази, която херцогинята използва в своето предаване. Други елементи от видеото също напомняха на продукцията на Меган – включително кадър, в който актрисата показва конфитюра си, както и момент с нейното домашно куче.

Феновете бързо изразиха мненията си в коментарите.

"Обожавам това. Няма фалшива къща, фалшива кухня, фалшиви удължения за коса или фалшиви приятели – само твоето истинско аз. Истинска глътка свеж въздух!" – написа един потребител. Друг обаче възрази: "Меган не иска да бъде сравнявана, нито Гуинет. Те подкрепят всички жени, а не се съревновават."

Темата за съперничеството между двете продължава да вълнува публиката, особено след като и двете жени живеят в един и същи град в Калифорния и се утвърждават като влиятелни фигури в лайфстайл индустрията. Полтроу, носителка на "Оскар", неотдавна коментира сравнението между тях и реакциите към появата на новата уелнес марка на Меган, As Ever, свързана с нейната поредица With Love, Meghan.

Fans Think ‘Genuine’ Gwyneth Paltrow Is Shading Meghan Markle In Cooking Video!https://t.co/5G6CfDnDrI 🔗 — Perez Hilton (@PerezHilton) March 23, 2025

"Бях възпитана да възприемам жените като приятелки, а не като съпернички. Вярвам, че винаги има достатъчно място за всички", заяви Полтроу.

Основателката на Goop, чието състояние се оценява на близо 200 милиона долара, добави хладнокръвно: "Всеки има правото да опита всичко, което иска."