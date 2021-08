Меган Маркъл изненада всички с нова идея навръх 40-ия си рожден ден (ВИДЕО)

Х ерцогинята на Съсекс Меган Маркъл отбеляза 40-ия си рожден ден с видео, в което приканва приятелите си да помогнат на жените да се върнат на работа след пандемията, съобщиха световните информационни агенции.

Как ще отпразнува Меган Маркъл 40-ия си рожден ден

Meghan Markle announces new initiative on 40th birthday with the help of Melissa McCarthy https://t.co/nhWz5X1eTV pic.twitter.com/6RskS9TZE9