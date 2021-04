Меган говорила с Елизабет II преди погребението

С ъпругата на британския принц хари Меган Маркъл, която е бременна и не пътува от САЩ до Великобритания за погребението на принц Филип, се е свързала с кралица Елизабет II преди траурната служба, съобщи сп."Пийпъл".

Херцогинята на Съсекс е наблюдавала погребението от дома си в Монтесито, където се установиха с принц Хари и сина им Арчи, след като се оттеглиха от ангажиментите си към британското кралско семейство. Меган и Хари очакват през лятото второ дете, момиченце.

Принц Хари пътува до Великобритания за погребението на дядо си.

Херцогът на Единбург почина на 9 април на 99 години и беше погребан на 17 април в Уиндзор.

"Меган разговаря с Хари преди погребението на дядо му", каза източник на "Пийпъл".

"Меган и Арчи също така са разговаряли и с кралица Елизабет II по-рано същата седмица".

Meghan Markle and Archie ‘spoke with Queen before Prince Philip's funeral’ https://t.co/5uF21spGQV