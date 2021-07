Мария Бакалова, Мина Милева и Весела Казакова представиха „Жените наистина плачат“ в Кан

Мина Милева, Весела Казакова и Мария Бакалова представиха филма "Жените наистина плачат" в раздела "Особен поглед" в Кан, съобщи Варайъти.

Мария Бакалова е почти неузнаваема във филма - с кестенява коса, в ролята на жена, заразена с ХИВ, сблъскваща се с дискриминация в България. В ролите са също Весела и Биляна Казакова.

