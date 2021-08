Кога българският мъж напуска родителите си

В България младите хора остават дълго с родителите си, като това важи с особена сила за мъжете.

По случай Международния ден на младежта Евростат публикува данни за възрастта, на която младите хора напускат домовете на родителите си и стават независими.

През 2020 г. младите хора в ЕС са напускали дома на родителите си средно на 26,4 години, но възрастта на независимост силно се различна в отделните страни-членки.

Данните сочат, че мъжете остават по-дълго от жените в дома на родителите си. Средната възраст, на която мъжете в ЕС напускат дома на родителите, е 27,4 години, а при жените е 25,4 години. Тази тенденция е наблюдавана в почти всички европейски страни. Единственото изключение е Швеция, където жените напускат дома на родителите си средно с 0,1 година по-късно от мъжете.

Най-голямата разлика в ЕС между мъжете и жените е установена в Румъния, където младите мъже напускат дома на родителите си средно на 30 години, а жените - на 25,5 години. На второ място е България.

България - трета в ЕС по дял жени на ръководни позиции

В нашата страна мъжете остават с родителите си средно до 32-годишна възраст, а жените, до 27,8 години.

Така, по отношение на средна възраст на независимост на младежите, България е на шесто място в ЕС. Но ако се разглеждат само мъжете, страната ни е трета, след Хърватска и Словакия.

Като цяло в Източна Европа, вероятно и заради по-ниските доходи, възрастта на независимост на младежите настъпва по-късно.

Най-ранна тя е в скандинавските страни. В Швеция младите хора стават независими от родителите си средно на 17,5 години.

НСИ: Над 1,5 млн. българи са под прага на бедност

Ако към статистиката се добавят и съседните на България държави, които не са членки на ЕС, българските мъже вече не изглеждат „мамини синчета” в толкова голяма степен.

В Северна Македония и Сърбия мъжете стават независими в по-късна възраст. Този показател е най-висок в Северна Македония, където мъжете напускат родителите си средно на 35,7 години, а жените на 28,4 години.

