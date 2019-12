Гери Малкоданска за най-трудните моменти в живота ѝ

О, да, преди Коледа игрите никога не спират😆 Добре, че е нашият верен приятел @pufiesbg - меки и удобни ❤️ #justgiveatry #pufiesbg #мекикатодрешки #christmastime #myleo

A post shared by Gery Malkodanska (@gery.malkodanska) on Dec 22, 2019 at 7:24am PST