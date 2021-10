Любовта победи! Принцеса Мако се омъжи за Кей, нарече го „незаменим“

Я понската принцеса Мако се омъжи днес за своя избраник Кей Комуро, който няма благородническо потекло, предадоха световните агенции.

Така тя ще загуби титлата си и ще стане обикновена гражданка. Принцесата се отказа от традиционните бляскави ритуали и от полагащата ѝ се еднократно сума в размер на над 1,3 милиона долара.

„Брачните документи бяха подадени и приети“,

съобщи за Франс прес представител на агенцията за императорското семейство.

Japan's Princess Mako has married her university sweetheart Kei Komuro, the Imperial Household Agency says, but proceedings were kept low-key following years of controversy

Японската телевизия показа кадри как принцеса Мако напуска императорската резиденция Акасака в столицата Токио, като се сбогува със семейството си, покланяйки се пред своите родители и целувайки по-малката си сестра.

Жените в японското императорско семейство не могат да се качат на трона на хризантемите и губят титлата си, ако се омъжат за човек без благородническо потекло. Това се отнася и за племенницата на император Нарухито принцеса Мако.

За първи път в следвоенната история на Япония бракът е регистриран без традиционните обреди

и Мако отказва голямата сума, полагаща се на жените с кралско потекло при напускането им на семейството. Мако не се омъжи в традиционното пурпурно кимоно, което се полага на жени аристократки и нямаше банкет.

VIDEO: Japan's Princess Mako and her husband Kei Komuro speak to the media after their wedding on Tuesday.



Mako married her university sweetheart Komuro, the Imperial Household Agency says, but proceedings were kept low-key following years of controversy https://t.co/OJ04pqjlAs pic.twitter.com/cwFTGm9f74