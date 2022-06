Легендата "Ориент Експрес" се завръща в нов вид

П очти 140 години, след като първите луксозни влакове "Ориент Експрес" промениха завинаги железопътния транспорт, легендата се завръща. "Ориент Експрес", майстор на пътешествията от 1883 г., обяви завръщането на своя легендарен влак в нов уникален вид.

С подкрепата на компанията Accor и ръководството на председателя и главен изпълнителен директор Себастиен Базен, "Ориент Експрес" е поверил на архитекта Максим д'Анжеак нова и историческа мисия: да съживи легендата чрез реинтерпретация на декора.

През 2024 г., точно навреме за Олимпийските игри в Париж, първите вагони, проектирани в сътрудничество с най-добрите френски занаятчии, ще разкрият новите прелести на "Ориент Експрес".

Съвременната луксозна визия и изключителен комфорт ще поканят пътниците да изживят легендата на борда на 17 оригинални вагона "Ориент Експрес", датиращи от 20-те и 30-те години на миналия век.

Този набор от вагони, известен като "Nostalgie-Istanbul-Orient-Express", беше мечтаното пътешествие с влак, открито в началото на 80-те години на миналия век от швейцарския туроператор и бизнесмен Алберт Глат. Влакът се движеше между Цюрих и Истанбул. Под името “Extrême-Orient-Express” влакът направи най-дългото пътуване между Париж и Токио, преди да спре няколко години по-късно и да изчезне.

През 2015 г. Артър Мететал, изследовател, специализиран в индустриалната история, направи световна инвентаризация на "Ориент Експрес" за железопътната линия SNCF. В хода на своите изследвания той открива известните вагони изненадващо добре запазени. Интериорът поддържа същите маркетри "Morrison" и "Nelson" и панели "Lalique", емблематични за стил Арт Деко.

