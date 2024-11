Дете се обади на 911, за да потърси помощ за домашното по математика, ето какво последва

Т елефонът за спешни повиквания в САЩ 911 често получава обаждания, съобщаващи за заплахи, кражби с взлом и други спешни случаи, като свързва хората с полицията, пожарната или здравните служби. Едно необичайно обаждане от 10-годишно момче в Уисконсин обаче е оставило трайно впечатление в шерифската служба на окръг Шавано.

Съобщава се, че 10-годишно момче се обадило с молба да му помогне с домашното по математика, което му дават в училище.

На 15 ноември момчето набира номер 911 и се свързва със служителката Ким Краузе, която го информира, че номерът на телефонната линия е за спешни случаи, а не за помощ за домашна работа. Въпреки това по-късно се оказало, че все пак помага на детето с домашните.

Краткият клип е публикуван от шерифската служба на окръг Шавано на 22 ноември и в него има аудиозапис на детето, което заявява, че не се е обадило за спешна помощ, а е искало да помогне за решаването само на една задача по математика, която е била дадена като домашна работа. То обяснява също така, че членовете на семейството му не са били в състояние да му помогнат при решаването на задачите, свързани с десетичните дроби.

След това детето обяснило математическата задача.

„Да разделиш едно число на 10 е същото като да намериш една десета от числото. Използвайте израза „една десета от“ или израза „десет пъти“, за да допълните всяко твърдение, за да намерите 1000.“

