Кученце се обучава да стане пожарникар (ВИДЕО)

К ученце от породата далматинец се обучава, за да стане пожарникар, пише в. "Дейли стар".

Видео, разпространено от Пожарната служба на Севил, щата Охайо, показва усърдните занимания във фитнеса на бъдещия космат огнеборец на име Маршал.

От кадрите се вижда как любопитното кутре "тренира" редом с колегите си, които носят пълните си униформи, следвайки ги по петите, подскачайки наоколо и жизнерадостно размахвайки опашка.

Every wonder why Dalmatians are firefighters’ dogs? #learnontiktok #tiktokpartner pic.twitter.com/7yCBTUY1CK