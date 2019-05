Е дна голяма любов се забравя...само с друга голяма любов. След бурната връзка на Антонио Бандерас и Мелани Грифит през 2014 г. двамата се разделиха завинаги . Година по-късно актьорът публично се появи с новата си приятелка, която и до днес е жената на сърцето му.

Както през 2015 г., когато Бандерас и Никол Кимпел за първи път минаха заедно по червения килим в Кан, така и през 2019 г. двамата предизвикаха фурор.

Антонио Бандерас се появи на червения килим в Кан с нова жена

Коя е русокосата красавица до актьора?

Никол Кимпел е с 20 години по-млада от Бандерас. Двамата са заедно вече 4 години, но все още не са минали под венчилото.

Никол е родена в Холандия и няма нищо общо със сферата, в която се развива половинката ѝ. По професия тя е банкер.

Кимпел успя да привлече погледите в Кан със своите излъчване, стил и красота.

Двамата с Бандерас демонстрираха колко са влюбени.

В Кан беше и сестрата на Никол, която е нейна близначка.

Голямата нощ за Антонио Бандерас.

На кинофестивала във френския град испанският актьор гостува за премиерата на най-новия филм с негово участие Pain And Glory ("Болка и слава").

Това обаче не е всичко. На 72-ото издание на прочутия фестивал Бандерас спечели наградата за най-добър актьор. В женската категория приза грабна англо-американската актриса Емили Бийчъм.

Наградата на Бандерас донесе именно ролята му в лентата на режисьора Педро Алмодовар - Pain And Glory.

"Това е моята вечер на славата - каза 58-годишният Бандерас, който носи пуловери като тези на Алмодовар, докато се превъплъщава в образа на неговото копие в лентата. - Независимо че персонажът ми се казва Салвадор Майо, не трябва да има съмнение, че става въпрос за Алмодовар. Уважавам Алмодовар и се възхищавам от него - той е моят ментор. Той ми е дал толкова много, че тази награда трябва да бъде посветена именно на него."

Бандерас е шестият отличен на кинофестивала испанец след Хосе Луис Гомес през 1976 г., Фернандо Рей през 1977 г., Алфредо Ланда и Франсиско Рабал през 1984 г. и Хавиер Бардем през 2010 година.

"Болка и слава" е вълнуващ портрет на режисьор в екзистенциална криза, който е загубил креативността си. Филмът бележи осмото сътрудничество между Алмодовар и Бандерас. Актьорската кариера на актьора започва с участие в неговия филм "Лабиринт на страстите" (1982). По-късно той се снима в други три филма на Алмодовар - "Законът на желанието", "Жени на ръба на нервна криза" и "Ела, завържи ме".

"Щастлив съм, че получих наградата, но чувствам малко горчивина

- бих искал Алмодовар да е тук - заяви актьорът на пресконференция.

"Разменихме си имейли. Той се радва за успеха ми, а аз му благодаря за 40-годишното ни сътрудничество и 8-те филма, над които работихме заедно. Той имаше и продължава да има много важна роля в живота ми. Много съм привързан към него", каза още актьорът.

