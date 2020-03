Коронавирусът може да живее в организма в продължение на седмици след заразяване

П ациенти, заразени с коронавирус, задържат патогена в дихателните си пътища за 37 дни, установява ново проучване. Предполага се, че те могат да останат инфекциозни в продължение на много седмици, пише Bloomberg.

След като болестта прерасна в пандемия, увеличавайки опасенията за трудността на нейното овладяване, лекарите в Китай откриха РНК (рибонуклеинова киселина) на вируса в дихателни проби на възстановили се от заболяването пациенти, 20 дни след като са били заразили, съобщава медицинското списание Lancet.

