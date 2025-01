Концертите, в помощ на пострадалите от пожарите в Лос Анджелис, ще бъдат днес

Б лаготворителните концерти FireAid (Файър Ейд), организирани за подпомагане на пострадалите от опустошителните пожарите в Лос Анджелис, са тази вечер, предаде Асошиейтед прес.

Концертите са насрочени за 30 януари в спортните залите "Интюит доум" и "Киа форум" в Ингълуд, недалеч от Лос Анджелис. Ще бъдат излъчвани на живо в избрани киносалони в САЩ, както и в Нетфликс, Спотифай, Ютуб и др. Ще могат да бъдат слушани и по iHeartRadio.

A star-studded lineup of artists is set to take the stage for FireAid, a Jan. 30 benefit concert for fire relief efforts in Los Angeles. Learn more: https://t.co/XUwYigRpDW pic.twitter.com/O1FyCNByFR

На сцената на "Интюит доум" ще излязат Били Айлиш, Грейси Ейбрамс, Джели Рол, Кейти Пери, Лейди Гага, Лил Бейби, Оливия Родриго, Песо Плума, Род Стюарт, Стиви Уондър, Стинг, Тейт Макрей и „Ърт, Уинд енд Файър“.

На сцената на "Киа форум" ще излязат Аланис Морисет, Андерсън Паак, Греъм Наш, "Грийн дей", Джон Фогърти, Джони Мичъл, "Ноу даут", Пинк, "Ред хот чили пепърс", Стивън Стилс, Стиви Никс, "Блек кроус" и Джон Мейър.

Дарители от цял свят ще могат да дадат пари по време на FireAid. Средствата ще отидат за краткосрочна помощ и дългосрочни усилия за предотвратяване на бъдещи огнени бедствия, казаха организаторите. Парите ще бъдат разпределени със съдействието на фондация "Аненбърг".

Разходите за провеждането на шоуто FireAid ще бъдат покрити от баскетболния отбор "Лос Анджелис клипърс", който играе в "Интюит доум".

The FireAid benefit concerts will be star-studded, with Stevie Wonder, Lady Gaga, and more performing. Here's how to see it all as it happens. https://t.co/ySZNfExIBf