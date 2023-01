Кой ще обяви номинираните за "Оскар" тази година

А ктьорите Алисън Уилямс и Риз Ахмед ще обявят номинираните за наградите "Оскар", съобщи ЮПИ, като цитира американската Академия за кинематографично изкуство и наука.

Церемонията ще се състои на 24 януари в Бевърли хилс и ще се излъчва на живо в предаването "Добро утро, Америка", на сайтовете Oscar.com и Oscars.org, както и в официалните профили на академията в Туитър, Фейсбук и Ютуб.

British-Pakistani actor Riz Ahmed has been selected to host the Academy's nominations presentation and announce the nominees for the Oscars, becoming the first person of Pakistan origin to receive the honor. pic.twitter.com/otXBbZKpni