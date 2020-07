Китай изстреля сонда към Марс

К итай изстреля днес сонда към Марс, предадоха световните агенции. Безпилотният апарат потегли с ракета носител Чанчжън-5 (Дълъг поход 5) от космодрума Вънчан на южния китайски остров Хайнан.

Очаква се сондата Тянвън-1 (Въпроси към небето 1) да достигне до Марс през февруари. Тя носи различни научни инструменти за изследване на атмосферата и повърхността на планетата за следи от вода и лед.

Това е първата самостоятелна китайска мисия до друга планета.

Тя е заявка за глобална лидерска роля в космическата сфера и израз на технологична мощ и амбиции от страна на Китай, отбелязва Ройтерс.

Ако мисията на Тянвън-1 е успешна, Китай ще стане едва третата държава, след Съединените щати и бившия Съветския съюз, успяла да спусне космически апарат на повърхността на Червената планета, отбелязва ДПА. В момента осем апарата – американски, европейски и индийски – са на орбита около Марс или на повърхността му.

В неделя (в понеделник рано сутринта българско време) Обединените арабски емирства изстреляха от Япония своя сонда към Червената планета. В близките месеци се очаква и нова американска мисия.

Пристигане и кацане

Watch: Animation shows China's first Mars probe #Tianwen1's journey to the red planet. Tianwen-1 spacecraft is scheduled for launch in late July or early August. pic.twitter.com/Nfld8GW7MB