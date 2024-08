Календарът на Pirelli се завърна: Еротика, сексапил и много фантазии (СНИМКИ и ВИДЕО)

З а радост на милиони по света, новият календар на Pirelli се завръща към същността си, а именно акцентът върху сексапила и еротиката.

(Видеото е архивно: Календарът на Pirelli за 2022 година)

След като кампанията Me Too повлия на предходните няколко издания и за тях позираха предимно облечени звезди, то предстоящият такъв отново разсъблича куп знаменитости, а заглавието, под което се реализира, е Refresh and Reveal.



И за да не решите, че всъщност говорим само за дами с гореща визия, то сред популярните имена в него и британският актьор Джон Бойега, който демонстрира безупречна физика на плажа във Флорида Кийс.

Сред любимите представители на нежния пол тук е и бившата половинка на Моника Белучи - Венсан Касел.



Тук са и красавици като актрисата от Боливуд Падма Лакшми в тънка прозрачна рокля от тюл, далеч повече разкриваща, отколкото скриваща от нея, художничката Мартине Гутиерес, прикрила се с.. парче дърво, звездата от "Еуфория" и трансактивист Хънтър Шафър, някогашната голяма любов на Анджелина Джоли - Джени Шимицу и много др.



"Всички знаете, че движението Me Too имаше своето влияние върху идеята за голотата. Но всички влизаме в този живот голи. И точно затова няма по-добър начин от нея да уловим истинската си същност. Затова и съм горд, че е време отново да превърнем календара в еталон за сексапил", разказва фотографът зад предстоящия календар на Pirelli Итън Джеймс Грийн.



Той не скрива, че в работата си по него се е вдъхновявал от предходни издания, като например този, заснет от колегата му Хърб Ритц през 1994 година и включващ супермоделите на 90-те Синди Крауфорд и Кейт Мос, лудуващи голи на Бахамските острови.



Дава за пример и този от 1995 г. с Кристи Търлингтън, позираща с метален корсет под голите й гърди. И е категоричен, че още когато е бил потърсен, се е съгласил само ако се съгласят с условието му да се върне към това "класическо секси" на Pirelli, което винаги е помнил.



И което се очаква да замени доскорошната тенденция календарът да залага на облечени знаменитости, за да се дистанцира от обвиненията за провокиране на мъжката аудитория по света...

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase