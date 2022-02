Какво се случи в година на Тигъра досега

Л унната нова година настъпва на 1 февруари 2022 г. и се празнува в Китай, Източна Азия и в общности по целия свят. Честванията започват с изгрева на второто новолуние след зимното слънцестоене (21 декември). Това може да се случи на всяка дата между 21 януари и 20 февруари.

Известни също като Пролетния фестивал, новогодишните празници изпращат старата година и имат за цел да донесат късмет и просперитет в новата. Правят се семейни събирания и зрелища на открито с пиратки, фойерверки и често танцуващи дракони. Основните тържества се провеждат в навечерието на Нова година и в деня на Нова година.

Year of the Tiger.#AFPgraphics lists past notable events and famous people born in the Year of the Tiger pic.twitter.com/Eax4UUG0Vg