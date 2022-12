Учени: Витамин D пречи на оглупяването

У чени от университета "Тъфтс" са анализирали въздействието на витамин D върху мозъчната функция и са установили, че това вещество може да подобри когнитивните способности, пише БГНЕС.

Brains With More Vitamin D Function Better



Older adults with cognitive decline who have higher levels of vitamin D in their brains had better cognitive function than their peers with lower levels of vitamin D.