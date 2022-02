Кайли Дженър стана мама на момченце

К айли Дженър разкри в неделя, че е родила второто си дете от рапъра Травис Скот. 24-годишната риалити звезда е станала майка на момченце или поне това сочи постът ѝ в Instagram, под който е сложила синьо сърчице.

Кайли не е споделила името на бебето,

но неин представител е потвърдил пред списание People, че звездата е станала майка на момченце.

Дженър сподели сладка черно-бяла снимка, на която се вижда малката ръчичка на новороденият ѝ син, роден на 2 февруари – само ден, след като Кайли отпразнува 4-ия рожден ден на дъщеричката си Сторми.

