Кадиров към Мъск: Ти, Илона, си нежен и слаб опонент

Г лавният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск получи отговор на предложението си към руския президент за двубой за съдбата на Украйна, отправено в неговия Twitter акаунт.

Отговорът дойде от чеченския лидер Рамзан Кадиров, който написа публикация в приложението за съобщения Telegram, чийто превод на английски по-късно Мъск публикува в акаунта си в Twitter.

В публикацията си Кадиров отхвърли шансовете на Мъск да спечели всякаква битка с Путин, като го нарече „бизнесмен и потребител на Twitter“, а същевременно описа Путин като „световен политик и стратег, който вдъхва страхопочитание у Запада и САЩ“.

Кадиров подигравателно покани Мъск да тренира за битката в Чеченската република и го нарече „нежен (женствен)“ човек с името „Илона“.

Чеченският лидер заяви, че ако Мъск тренира в Чеченската република, ще се върне от нея като друг човек - това е Илон, а не Илона.

Същевременно Мъск отговори в своя Twitter акаунт: "Благодаря ти за предложението, но такова отлично обучение би ми дало твърде голямо предимство. Ако го е страх да се бие, ще се съглася да използвам само лявата си ръка, а дори не съм левичар. Илона".

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage.



If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.



Elona