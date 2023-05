Изненада: Откриха слабото място на ChatGPT

Ч атботът с изкуствен интелект, известен като ChatGPT, разработен от компанията OpenAI, привлече вниманието и въображението на обществеността. Някои приложения на технологията са наистина впечатляващи, като например способността му да обобщава сложни теми или да участва в дълги разговори.

Не е изненадващо, че други компании за изкуствен интелект побързаха да пуснат свои собствени големи езикови модели (LLM) - името на технологията, която стои в основата на чатботове като ChatGPT. Някои от тези програми ще бъдат включени в други продукти, като например в търсачките.

Имайки предвид впечатляващите му възможности, от Sciencealert решават да тестват чатбота с игра на думи - създадена от New York Times.

Играчите имат шест опита да познаят петбуквена дума. При всяко отгатване играта показва кои букви, ако има такива, са на правилните позиции в думата.

Използвайки последното поколение, наречено ChatGPT-4, става ясно, че представянето му при тези загадки е изненадващо слабо.

Може да се очаква, че игрите с думи ще бъдат лесна задача за GPT-4. Te се "обучават" върху текст, което означава, че са изложени на информация, за да могат да се усъвършенстват в това, което правят.

ChatGPT-4 e обучен на около 500 милиарда думи: цялата Wikipedia, всички книги от публичния домейн, огромни обеми научни статии и текст от много уебсайтове.

Чатботовете с изкуствен интелект могат да играят важна роля в живота ни. Разбирането на причините, поради които ChatGPT-4 се затруднява с Wordle, дава представа за начина, по който езиковият модел представя и работи с думи - заедно с ограниченията, които това носи.

Първо, анализаторът тества ChatGPT-4 върху пъзел Wordle, при който знае правилните места на две букви в една дума. Моделът е "#E#L#", където "#" представлява неизвестните букви. Отговорът беше думата "mealy".

Пет от шестте отговора на ChatGPT-4 не съвпаднат с модела. Отговорите са: "beryl", "feral", "heral", "merle", "revel" и "pearl".

При други комбинации чатботът понякога намира валидни решения. Но като цяло беше много ударен и неуспешен. В случай на дума, отговаряща на модела "##OS#", той намери пет правилни варианта. Но когато моделът беше "#R#F#", той предложи две думи без буквата F и една дума - "Traff" - която не се среща в речниците.

В основата на ChatGPT е дълбока невронна мрежа: сложна математическа функция - или правило - която съпоставя входните данни с изходните. Входовете и изходите трябва да са числа. Тъй като ChatGPT-4 работи с думи, те трябва да бъдат "преведени" в числа, за да може невронната мрежа да работи с тях.

Преводът се извършва от компютърна програма, наречена токенизатор, която поддържа огромен списък от думи и последователности от букви, наречени "токени".

Тези символи се идентифицират с номера. Дума като "friend" има идентификатор на токена 6756, така че дума като "friendship" се разделя на токените "friend" и "ship". Те се представят като идентификатори 6756 и 6729.

Когато потребителят въведе въпрос, думите се преобразуват в числа още преди ChatGPT-4 да започне да обработва заявката. Дълбоката невронна мрежа няма достъп до думите като текст, така че не може реално да разсъждава за буквите.

Задача за стихотворение

ChatGPT-4 умее да работи с първите букви на думите. Помолих я да напише стихотворение, в което началната буква на всеки ред изписва "Обичам роботи". Отговорът му беше изненадващо добър. Ето първите четири реда:

Аз съм фен на зъбните колела и стоманата

Обичам движенията им, толкова сюрреалистични,

над веригите, те бързо управляват

Състезават се със знанията, не са глупави,

Учебните данни за ChatGPT-4 включват огромен брой учебници, които често включват азбучни индекси. Това може да е било достатъчно, за да може GPT-4 да усвои асоциациите между думите и техните първи букви.

Изглежда, че токенизаторът също е бил модифициран, за да разпознава подобни заявки, и изглежда разделя фраза като "Обичам роботи" на отделни токени, когато потребителите въвеждат заявката си. ChatGPT-4 обаче не е в състояние да обработва заявки за работа с последните букви на думите.

ChatGPT-4 не се справя добре и с палиндромите - думи наобратно. Помолен да създаде палиндромна фраза за робот, той предложи "сот робот, орба", която не отговаря на определението за палиндром и разчита на неясни думи.

Езиковите модели обаче са сравнително добри в генерирането на други компютърни програми. Това е така, защото техните данни за обучение включват много уебсайтове, посветени на програмирането. Помолих ChatGPT-4 да напише програма за определяне на идентичността на липсващите букви в Wordle.

Първоначалната програма, която ChatGPT-4 създава, има грешка. Той я поправя, когато я посочим. Когато се стартира програмата, тя открива 48 валидни думи, съответстващи на модела "#E#L#", включително "tells", "cells" и "hello". Когато преди това помолим GPT-4 директно да предложи съвпадения за този модел, той намира само едно.

Бъдещи поправки

