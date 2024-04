Изложба със 6 тоалета на принцеса Даяна в Хонконг

С подплатени рамене, в нарцисово жълто и с блестящи златни копчета - много актуален за времето си костюм, който принцеса Даяна носи по време на пътуването си до Хонконг през 1989 г., сега е сред шестте тоалета, изложени в бившата британска колония.

Колекцията от рокли, обувки и чанти - някои от които са познати модни периоди на принцесата на Уелс - е част от 12-дневна изложба в търговски център в Хонконг. След това те ще бъдат изложени в Ирландия на друга изложба, преди да бъдат продадени на търг на 27 юни.

Shoulder-padded, daffodil yellow and accented with gleaming gold buttons -- a very of-its-time suit Princess Diana wore during her 1989 trip to Hong Kong is now among six outfits on display in the former British colony.https://t.co/6Uk9PX6PCo